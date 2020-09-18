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    18 сентября 2020, 11:18

    Назван способ вернуть деньги, переведенные по ошибке на чужую карту

    Алена Макаренко

    Существует несколько способов вернуть сумму назад, если человек по ошибке перевел деньги на чужой счет. Об этом рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Его слова привело агентство экономической информации «Прайм».
    Назван способ вернуть деньги, переведенные по ошибке на чужую карту

    В любом случае вернуть деньги будет сложно.

    Главное в этом вопросе, сразу же уведомить банк об ошибке. В таком случае кредитная организация разберется с ситуацией дистанционно, либо клиенту понадобится написать заявление. После финансово-кредитная организация свяжется с банком человека, на чей счет были переведены деньги. Сотрудники предложат ему вернуть средства, написало РИА ФАН.

    Кроме того, гражданин может попытаться урегулировать ситуацию самостоятельно и связаться с получателем. Если договориться о возвращении платежа не удастся, владелец средств вправе обратиться в суд. Для этого можно руководствоваться статьей ГК РФ «Обязанность возвратить незаконное обогащение».

    При таком развитии событий обычно деньги возвращаются, поскольку издержки за адвокатов, моральную компенсацию и госпошлины выходят в разы выше денег, полученных по ошибке.

    Специалист также отметил, что самый простой способ избежать проблемы возврата финансов — перепроверять реквизиты перевода денег или платежа. В банковских приложениях система предлагает подтвердить транзакцию два раза, поэтому ошибиться сложно.

    Новости SMI.FM