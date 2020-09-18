Назван способ вернуть деньги, переведенные по ошибке на чужую карту

В любом случае вернуть деньги будет сложно.

Главное в этом вопросе, сразу же уведомить банк об ошибке. В таком случае кредитная организация разберется с ситуацией дистанционно, либо клиенту понадобится написать заявление. После финансово-кредитная организация свяжется с банком человека, на чей счет были переведены деньги. Сотрудники предложат ему вернуть средства, написало РИА ФАН.

Кроме того, гражданин может попытаться урегулировать ситуацию самостоятельно и связаться с получателем. Если договориться о возвращении платежа не удастся, владелец средств вправе обратиться в суд. Для этого можно руководствоваться статьей ГК РФ «Обязанность возвратить незаконное обогащение».

При таком развитии событий обычно деньги возвращаются, поскольку издержки за адвокатов, моральную компенсацию и госпошлины выходят в разы выше денег, полученных по ошибке.

Специалист также отметил, что самый простой способ избежать проблемы возврата финансов — перепроверять реквизиты перевода денег или платежа. В банковских приложениях система предлагает подтвердить транзакцию два раза, поэтому ошибиться сложно.