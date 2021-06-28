Назван способ уменьшить цены в российских магазинах

Российские торговые сети часто делают запасы товаров. Отложенной продукции обычно оказывается на 40-50% больше необходимого. В итоге такие запасы приводят к росту цен, заявил гендиректор «Федерального центра компетенций» (ФКЦ) Николай Соломон.

«Большинство ритейлеров формируют запасов на 40-50% больше необходимого. Они под эти требования подписывают поставщиков. Причем единственное обоснование этого требования: а вдруг у меня все завтра купят и мне нечего будет поставить на полки. А если не купят?» — пояснил Соломон «Российской газете».

Он добавил, что такой подход приводит к загромождению складов, заморозке денег и расшатыванию всей цепочки. По словам гендиректора, с помощью цифровизации можно выстроить всю коммуникацию от ритейлера к производителю.

«Формировать план выпуска продукции на несколько месяцев, избавить себя самих и всю экономику от гирь буферных запасов. Из-за них возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен», — подчеркнул Соломон.

Ранее аналитики оценили вероятность падения цен к концу лета. Они заявили, что по итогам августа и сентября в России не будет месячной дефляции. Это произойдет впервые за два года.