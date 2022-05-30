Назван способ расчета по госдолгу России

РФ намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, который имеет схожесть со схемой оплаты газа в рублях. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в беседе с газетой «Ведомости».

Система, по словам собеседника издания, будет действовать аналогично, только «в обратном порядке». Благодаря этому можно будет проводить платежи без задействования западной расчетной инфраструктуры. Силуанов объяснил принцип расчета за газ в рублях.

«Нам зачисляют валюту, здесь она по поручению (покупателя газа. — прим. ред.) меняется на рубли и таким образом происходит расчет», — подчеркнул член правительства.

Открытие валютного и рублевого счета в российском банке и выдача поручения на продажу валюты станут условиями для получения инвестором платежа по государственному долгу в оригинальной валюте.

Проходить платежи будут через Национальный расчетный депозитарий (НРД), уточнил Силуанов.

На прошлой неделе Силуанов говорил, что РФ перейдет на оплату в рублях погашения госдолга по иностранным займам, где такую возможность прописали заранее. Для тех соглашений, в которых отсутствует пункт возможной смены валюты, в июне завершат работу над специальным механизмом, который позволит это сделать.