Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка
Для россиян, которые зарабатывают от миллиона рублей в месяц, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения. А полученные деньги направить на поддержку семей с детьми. Об этом «Известиям» заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.
По его мнению, такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность, возникающую при рождении и воспитании ребенка. Ректор считает, что в России нужно достроить систему социальной поддержки, чтобы деньги шли не только матерям-одиночкам и многодетным семьям, но и любой семье, в которой родился ребенок.
Кузьминов добавил, что президент Владимир Путин пошел на важный шаг, распространив материнский капитал на первого ребенка, «поскольку это очень важный и сложный период для многих молодых семей».
По словам экономиста, от того, насколько семье комфортно воспитывать первого ребенка, во многом зависят и намерения по рождению последующих детей.