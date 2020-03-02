Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

По его мнению, такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность, возникающую при рождении и воспитании ребенка. Ректор считает, что в России нужно достроить систему социальной поддержки, чтобы деньги шли не только матерям-одиночкам и многодетным семьям, но и любой семье, в которой родился ребенок.

Кузьминов добавил, что президент Владимир Путин пошел на важный шаг, распространив материнский капитал на первого ребенка, «поскольку это очень важный и сложный период для многих молодых семей».

По словам экономиста, от того, насколько семье комфортно воспитывать первого ребенка, во многом зависят и намерения по рождению последующих детей.