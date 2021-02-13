Назван способ повысить пенсии без увеличения налогов

Введение гибкой ставки страховых взносов должно привести к повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес. Об этом рассказала ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец, сообщило РИА «Новости».

Причем страховые взносы должны меняться в зависимости от ситуации в экономике.

«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны», — заявил Хейфец.

Данный подход нужен, чтобы не перегружать бизнес в условиях кризиса. В будущем это даст положительный эффект на восстановление экономической активности. Меры снизят долю теневой занятости, бизнесмены начнут оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.

Однако эксперт раскритиковала инициативы, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. Такие предложения она посчитала экономически неоправданными.

Хейфец также раскритиковала предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов.

«Даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются», — отметила она.

Сейчас взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — индивидуальный тариф. Последний учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.