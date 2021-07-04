Назван способ повышения зарплат в России

Зарплаты в России станут выше, если сократить квоты на привлечение иностранных работников. Об этом президент компании «Мираторг» Виктор Линник сообщил в интервью РБК.

Стоимость рабочей силы падает, когда в страну ввозят трудовых мигрантов. Россияне в такой ситуации вынуждены конкурировать с иностранцами. Но если жители России будут получать такую же зарплату, как мигранты, то они «просто не выживут», сказал Линник.

Простые профессии, такие как плотник или каменщик, из-за низких зарплат не пользуются спросом. Глава «Мираторга» отметил, что из-за этого отрасль не может развиваться. Для выхода из такой ситуации он предложил ограничить квоты на мигрантов в три-четыре раза.

Кроме того, Линник признался, что в идее заменить трудовых мигрантов заключенными ему видится здравый смысл.

Нехватка иностранных рабочих в России возникла на фоне пандемии. В мае глава ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключенными. При этом он призвал не рассматривать это как предложение возродить ГУЛАГ.