Назван способ получить 250 тыс. рублей на открытие своего дела

С 1 июля 2021 года во всех регионах России было заключено свыше 120 тысяч социальных контрактов. Они дают новые возможности для трудоустройства, открытия собственного дела, работы в качестве самозанятого и для создания личного подсобного хозяйства.

Как рассказала «Российской газете» замминистра труда Ольга Баталина, в Москве соцконтракт действует за счет регионального бюджета. В субъектах России — финансируется из федеральных средств. В 2021 году было выделено на эти цели 26,3 миллиарда рублей. Баталина подчеркнула, что социальный контракт позволяет сформировать внутри семьи дополнительный источник дохода. Есть четыре основных направления использования.

«Первое направление связано с содействием занятости. Задача социального контракта помочь семье с детьми найти работу в том месте, где семья живет. Если для этого необходимо пройти переобучение или повышение квалификации, то за счет средств социального контракта такая образовательная программа будет оплачена. При этом человеку необходимо будет зарегистрироваться в службе занятости, разместить свое портфолио на федеральном портале «Работа в России», — уточнила замминистра.

Получателю социального контракта выделят единовременную выплату в размере прожиточного минимума. После того, как россиянин найдет работу, он еще три месяца будет получать три выплаты в таком же размере.

Другими направлениями социального контракта являются индивидуальное предпринимательство и самозанятость. Еще один блок — поддержка личного подсобного хозяйства.

«Поддержка развития личного подсобного хозяйства предполагает получение средств в размере 100 тысяч рублей. Обязательное условие — регистрация в качестве самозанятого», — добавила Баталина.

Чтобы получить социальный контракт семья должна подать заявление в органы соцзащиты. Надо будет указать сведения о получаемых за три месяца доходах. Если они ниже прожиточного минимума, семья сможет претендовать на получение контракта.

С начала 2021 года социальную помощь получили почти 67 тысяч жителей Московской области. Речь идет о семьях с низким доходом и одиноко проживающих жителях.