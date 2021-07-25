Назван способ получения более низкого процента по кредиту

Чтобы получить самый низкий процент по кредиту, нужно показать в банке все возможные документы о доходах и отказаться от страховки. Такой совет дал директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков.

«На персональную ставку по кредиту чаще всего влияет пакет документов, подтверждающих доход. Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях. Это связано с тем, что такой банк видит все ежемесячные доходы клиента», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

По словам Грибкова, иногда стоит подумать об отказе от страховки. Она выгодна только в случае крупного кредита на долгий срок. Если кредит берется на небольшую сумму и на короткий срок, то надо изучить размер платежей без страховки — переплата может оказаться ниже. При выборе банка будет полезно обратить внимание на сопутствующие услуги, среди них бывают дебетовые карты с кешбэком.

Ранее инвестиционный консультант и эксперт по личным финансам Эрик Розенфельд заявил, что желание бесконечно брать кредиты на новые покупки можно считать настоящей болезнью.