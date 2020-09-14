Назван самый убыточный в пандемию российский банк

Промсвязьбанк во втором квартале 2020 года вошел в тройку банков с самыми большими убытками. По данным аналитика БКФ Максима Осадчего, речь идет о сумме более восьми миллиардов рублей.

Представитель Промсвязьбанка подтвердил РБК, что финансовая организация действительно понесла потери. При этом точную сумму сотрудник ПСБ называть не стал. Осадчий пояснил, что к серьезным убыткам мог привести рост резервирования. За отчетный месяц объем резервов на возможные потери по ссудам вырос на 4,1 миллиарда рублей. Кроме того, в июне объем просроченной задолженности в кредитном портфеле ПСБ вырос на 1,2 миллиарда рублей.

«Самая высокая стоимость риска во втором квартале 2020 года была в МСБ (сегменте малого и среднего бизнеса. — прим. ред.) и рознице, так как именно они больше всего пострадали от пандемии COVID-19», — отметил аналитик банка.

В самом Промсвязьбанке убыток назвали разовой ситуацией. Потери объясняют макроэкономической ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, ведущий кредитный аналитик S&P Екатерина Марушкевич подчеркнула, что о финансовом состоянии ПСБ лучше говорит отчетность по международным стандартам. Согласно документам, во втором квартале 2020 года чистая прибыль находилась на отметке в 0,35 миллиарда рублей. В первом квартале сумма составила 6,9 миллиарда. Эти цифры говорят о том, что убыток не был зафиксирован.