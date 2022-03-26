Назван самый популярный продукт у россиян в марте. И это не сахар

Рейтинг часто покупаемых россиянами продуктов в первой половине марта возглавил хлеб. Это показало исследование банка «Русский стандарт».

Второе место занял кофе. За ним в списке по убыванию указаны мясо, яйца и молоко. Данные исследования составлены на основе чеков клиентов банка. Результаты опубликовал ТАСС.

Сахар и гречка не попали в список часто покупаемых продуктов. Хотя вокруг них в начале марта был ажиотаж.

Ведущие позиции рейтинга соотносятся с данными начала февраля текущего года, сообщили в банке. Подобная картина наблюдалась и в прошлом году.

«Несмотря на временный ограниченный рост спроса в некоторых категориях, товары-лидеры сохранили свою позицию, и это говорит в целом по стране о невысоком влиянии эмоциональных всплесков на спрос в общем. При этом рост спроса на отдельные товары соответствует предпандемийному», — отметили исследователи.

Также банк изучил другие категории потребления товаров. Среди средств гигиены в лидерах оказались мыло, салфетки и кремы. Исследование категории «АЗС» показало, что россияне чаще всего заправляют машины топливом Аи-92 и Аи-95.