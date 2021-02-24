Назван самый богатый российский предприниматель по версии Forbes

Председатель совета директоров и владелец 77% «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

К вечеру 24 февраля состояние Мордашова и его семьи журнал оценивал в 29,2 миллиарда долларов (48-е место глобального рейтинга).

Мордашов потеснил предыдущего лидера от России, крупнейшего акционера «Норильского никеля» Владимира Потанина (28,8 миллиарда долларов, 51-е место). На фоне падения акций «Норникеля» состояние Потанина, по оценке журнала, сократилось за день на 1,2 миллиарда долларов — до 28,8 миллиарда.

В середине февраля Потанин стал первым российским бизнесменом, стоимость активов которого, по информации Forbes, достигла 30 миллиардов долларов. Это произошло из-за роста котировок «Норникеля».

В начале месяца суд обязал компанию выплатить в российский бюджет 146 миллиардов рублей из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске. Штраф стал рекордным для России.

На третьем месте в РФ и 61-м в глобальном рейтинге Fоrbеs находится владелец «Группы НЛМК» Владимир Лисин, чье состояние журнал оценивает в 26,3 миллиарда долларов.