Назван наиболее разбогатевший миллиардер 2021 года в России

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров оказался наиболее разбогатевшим в 2021 году россиянином по версии Forbes.

На сегодняшний день состояние Дурова составляет 17,2 миллиарда долларов. Издание уточнило, что миллиардеры из России в целом разбогатели на 145 миллиардов долларов и занимают третье место мирового рейтинга по приросту капитала за год.

Следом за Дуровым в топе следует основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Помимо этого, предприниматель была названа самым успешным миллиардером 2021 года в процентном выражении. Прирост состояния Бакальчук превысил тысячу процентов.

Лидерами рейтинга стали миллиардеры из США. В сумме они заработали за год 945 миллиардов долларов. Отдельно Forbes отметил основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Он увеличил свое состояние на 110 миллиардов долларов. Ранее он уже был признан самым богатым человеком в мире. Financial Times назвала Маска Человеком года.

В общей сложности в рейтинг издания попали свыше 2600 миллиардеров из разных стран мира. Их совокупное состояние по итогам года выросло до 13,6 триллиона долларов.