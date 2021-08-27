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    27 августа 2021, 14:52

    Назван риск при заработке на криптовалюте

    Дарья Морозова

    Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский рассказал, в чем главный риск заработка на криптовалюте. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По его словам, биткоин подходит для хранения денег. А другие криптовалюты в будущем могут играть более важную роль в формирующейся блокчейн-экономике. Хомский отметил, что при этом многие криптовалюты, которые существуют сейчас, могут исчезнуть. И в этом заключается главный риск.

    «Нужно учитывать и возможность потенциального предъявления регуляторами претензий к проектам с невысокой степенью децентрализации, что может отразиться делистингом этих криптовалют и потерей их ценности в глазах рынка», — подчеркнул он.