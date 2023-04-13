Деньги 13 апреля 2023, 17:33 Назван размер внешнего долга России ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России на 1 апреля до 357,9 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 357,9 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.

Согласно данным регулятора, по сравнению с началом года, этот показатель снизился на 22,6 миллиарда долларов, или на 5,9%.

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«Динамика в значительной степени определялась в части привлеченных кредитов сокращением внешнего долга прочих секторов, в том числе в сфере прямого инвестирования», — отметили в ЦБ.

В марте 2022 года Минфин назначил особый механизм обслуживания государственного внешнего долга через конвертацию рубля в иностранную валюту. Такой же порядок ввели в отношении обязательств государства по евробондам.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что у России есть все необходимые финансовые ресурсы для выполнения государственных обязательств по внешнему долгу.