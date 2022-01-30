Назван процент россиян, которые делают накопления

Накопления в России делает лишь каждый четвертый житель, но откладывают в основном менее пяти тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков университета «Синергия» сообщило РИА «Новости».

Только 26% россиян делают накопления. При этом 64% из них откладывают в месяц меньше пяти тысяч рублей, 20% пополняют копилку на 5-10 тысяч рублей. Тех, кому удается скопить больше 20 тысяч, лишь 7%.

В основном россияне копят на квартиры, автомобили, бытовую технику и другие крупные покупки. Откладывают на путешествия и учебу, на «подушку безопасности» к пенсии, или просто на «черный день».

Опрос проводился в январе среди пяти тысяч россиян, проживающих во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что половина россиянин считают себя финансово грамотными. Большинство понимают под этим умение рассчитать сумму кредита, сравнить условия от разных банков и не попадаться на уловки мошенников.

Другое исследование показало, что большинство россиян к пенсии хотели бы переехать к морю. Причем тех, кто хотел бы перебраться за рубеж, оказалось меньше, чем желающих встретить старость на российских курортах, передавало РИА ФАН.