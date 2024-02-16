Деньги 16 февраля 2024, 10:26 Назван предельный возраст одобрения ипотеки в России Россиянам назвали предельный возраст одобрения ипотеки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские банки в среднем отказывают клиентам в получении ипотечного кредита, если они достигли возраста 75 лет. О этом сообщил портал «Банки.ру».

По данным профильного сайта, средний срок выплаты ипотеки в России превысил 24 года. По закону кредитная организация может одобрить ипотеку гражданину в 21 год. В некоторых случаях кредит могут получить россияне, которые младше этого возраста. При этом решение принимается в каждом случае индивидуально.

Реклама

В России действует несколько программ льготной ипотеки, в том числе для семей с детьми. По решению президента Владимира Путина программу «Молодая семья» планируют продлить после 2025 года. Она позволяет компенсировать до 35% стоимости недвижимости за счет государства. Программу льготной семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года.