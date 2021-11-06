Назван основный способ кражи денег с банковского счета

Одним из основных способов кражи денег у клиентов российских банков сейчас является фишинг. Об этом эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев сообщил РИА «Новости».

Мошенник атакует свою жертву, отправляя СМС от имени банка с просьбой перейти по ссылке. Злоумышленник таким образом убеждает скачать вредоносное ПО, которое необходимо для выполнения атаки. Также он узнает данные, необходимые для вывода средств.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно скачивать приложения только из проверенных источников и остерегаться фишинговых рассылок от жуликов, которые собирают личные данные. Казанцев также посоветовал использовать более сложные пароли для доступа к мобильному банку и настроить двухфакторную аутентификацию. Эксперт также предостерег от отправки личных данных в социальных сетях при подключении к общественному Wi-Fi и по другим каналам, которые могут быть перехвачены.

В случае, если банковские данные попали в третьи руки, нужно связаться с банком для блокировки карты.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества в социальных сетях.