Назван основной козырь США в битве за передел мира

Основной козырь США в битве за передел мира — это американская финансовая система во главе с долларом. Именно доллар является мерилом богатства и главным средством международной торговли, отметил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент», — отметил Кочетков в беседе с агентством «Прайм».

На американскую валюту, как напомнил аналитик, приходится 75-80% всех международных сделок. Это дает Соединенным Штатам прибыль об обслуживания торговли между странами.

Но как показали последние события, статус резервной валюты может быть утрачен. Кочетков добавил, что после заморозки средств Ливии, которая произошла в 2011 году, и резервов Центробанка России в 2022 году, «финансовая система США и привязанные к доллару валюты это, по сути, один и тот же инструмент с высокими политическими рисками».

Курс доллара по итогам 31 марта снизился до 83,2 рубля, потеряв 1,3 рубля. Свои позиции сдал и курс евро, подешевев на 1,65 рубля — до 92,5 рубля. По мнению экономистов, у национальной российской валюты довольно неплохие перспективы. Курс рубля к доллару в ближайшем будущем должен вернуться к докризисному уровню.