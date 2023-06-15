Деньги 15 июня 2023, 22:08 Назван оптимальный для экономики курс рубля к доллару Вице-премьер РФ Белоусов: курс 80-90 рублей за доллар является оптимальным для экономики Freepik

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Курс рубля к доллару в диапазоне от 80 до 90 является оптимальным для экономики. Об этом заявил кулуарах Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — заявил первый вице-премьер.

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К закрытию банков четверга доллар вырос на 19,8% по сравнению к уровню закрытия 2022 года. Сейчас доллар торгуется по 83,75 рубля. В текущем году максимальных значений доллар достигал 14 июня, в тот день за американскую валюту давали 85,03 рубля.

Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на 16 июня. Курс евро понизится на 10 копеек и составит 90,9665 рубля. Американский доллар подешевеет на 36 копеек и подойдет к отметке в 83,9611 рубля.