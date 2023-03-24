Деньги 24 марта 2023, 13:48 Назван новый способ мошенничества с возвратом средств за онлайн-покупки

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Мошенники придумали новый способ красть деньги доверчивых людей с помощью возврата денег за совершенные в интернет-магазинах покупки. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Злоумышленники взламывают личные кабинеты пользователей и оформляют возврат за онлайн-покупки. Когда ничего не подозревающему человеку приходят деньги, с ними под видом сотрудника магазина связывается мошенник. Он говорит, что их перечислили по ошибке и предоставляет реквизиты для перевода средств обратно.

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В Сбере отметили, что при возникновении подобной ситуации нужно перезвонить по номеру телефона, указанному на сайте магазина. Там должны подтвердить информацию о возврате. Также специалисты рекомендовали защитить свой личный кабинет.

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«Используйте сложные пароли, не применяйте одинаковый пароль на разных сервисах. Настройте двухфакторную идентификацию, если ее поддерживает сайт/приложение», — посоветовали в Сбере.

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