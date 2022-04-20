Назван неожиданный очень серьезный конкурент американского доллара

Гонконгский доллар (HKD) является одним из гарантов стабильности на азиатских рынках. Его курс тесно связан с курсом доллара США, изменения одного из них могут оказать влияние на второго участника этой валютной пары. Об этом заявил агентству «Прайм» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Он пояснил, что система привязки гонконгского доллара к американскому демонстрирует свою эффективность с 1983 года. Диапазон колебаний в паре составляет около 1,28%. Это дает Гонконгу, как одному из мировых финансовых центров, стабильность курса и экономики.

«В свою очередь, это делает гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США при размещении валютной доли инвестиционного портфеля в рамках класса активов «денежные средства и эквиваленты», — подчеркнул Шульгин.

Он также напомнил, что в нынешнем году курс USD/HKD заметно вырос и почти достиг верхней границы так называемой зоны допустимых колебаний. На этом фоне повышение ставки Федерального резерва и традиционно следующего за ним рост доходности американских облигаций получит глобальную поддержку. Однако в этой ситуации паритет двух валют может оказаться разрушен, что не исключает проведения Гонконгом интервенций, направленных на сдерживание укрепления «американца», сказал эксперт.

Ранее аналитик Михаил Коган оценил шансы доллара лишиться статуса главной мировой валюты.