Назван наиболее выгодный для России сценарий по нефти

Теперь осталось дождаться, на какие условия согласится Россия. По мнению экспертов, она будет готова сократить добычу нефти на 1,5 миллиона, если и другие экспортеры примут такие же меры и так же сократят добычу. При этом, как уверены аналитики, от России может быть выдвинуто еще одно условие — чтобы суммарный объем нефтяной добычи в мире не превышал 6-10 миллионов баррелей в сутки.

«Технически такой шаг, безусловно, реализуем. Но за ним последует необходимость консервации ряда месторождений, возвращение которых к „рабочему“ состоянию потребует существенных инвестиций», — заявил изданию один из экспертов.

Сейчас добывающие страны обсуждают снижение добычи на 10% — на десять миллионов баррелей в сутки. Вопрос только в том, как справедливо распределить квоты по странам-участницам ОПЕК. Саудовская Аравия настаивает, чтобы на долю России приходилось на 1,5 миллиона баррелей нефти меньше от текущего уровня, а на ее собственную — на три миллиона. Ранее Россия выступала против такого сокращения для всех участников сделки.

Ждать, какое решение примет наша страна на этот раз, осталось недолго. Встреча стран ОПЕК+ состоится 9 апреля. Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Накануне Саудовская Аравия заявила, что не будет раскрывать цены на нефть на май. Все будет зависеть от результатов переговоров 9 апреля.

В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. На этом фоне Саудовская Аравия объявила о существенных скидках на сырье. Из-за ценовой войны стоимость нефти начала падать.