Назван лучший способ хранения сбережений

Специалист Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова рассказала ИА НСН, каким образом лучше хранить сбережения. По ее словам, доллар давно не является идеальной валютой для этих целей.

Доллар подходит только для краткосрочных накоплений — от нескольких месяцев до года. Ведь кредитно-денежная политика США нестабильна, считает Куликова.

Если же речь идет о долгосрочных накоплениях, то сбережения лучше разделить на несколько валют. Эксперт предложила хранить средства в долларах, евро, йенах и английских фунтах.

Кроме того, разумным шагом будет вложить средства в золото. Стоимость этого металла в скором времени может вернуться к рекордно высоким показателям августа прошлого года — 2000 долларов (около 147 тысяч рублей) за тройскую унцию.

Ранее другой эксперт рассказал, как покупать валюту с максимальной выгодой. Лучше всего это делать на бирже, в крайнем случае — использовать банковские приложения.