Назван курс валют на 13 октября

Центробанк назвал курс валют на 13 октября. Доллар и евро выросли. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт Банка России.

Курс доллара составляет 71,8801 рубля — это 24,28 копейки выше, чем было. Евро вырос на 16,61 копейки — до 83,0934 рубля.

Ранее в ходе торгов на мировом рынке цены на нефть снизились.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,04% и составили 83,62 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре подешевели на 0,12% и подошли к отметке в 80,42 доллара за баррель.