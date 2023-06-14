Деньги 14 июня 2023, 20:57 Назван курс доллара на 15 июня Доллар поднялся до отметки 84,3249 рубля на 15 июня

Читать 360tv в

Центральный банк России установил официальные курсы валют на 15 июня. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на сайт регулятора.

Курс доллара составит 84,3249 рубля. Данный показатель выше предыдущего на 68 копеек. Евро также подорожал на 68 копеек и составил 91,0668 рубля. Китайский юань также подорожал. За единицу придется отдать 11,7626 рубля. Это выше предыдущих данных на 10 копеек.