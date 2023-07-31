Деньги 31 июля 2023, 22:29 Назван курс доллара на 1 августа ЦБ установил официальный курс доллара на 1 августа

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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара, евро и юаня на 1 августа. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальные данные регулятора.

Курс американской валюты составил 91,5923 рубля. Евро превысил 100 рублей, остановившись на отметке в 100,9428 рубля. Юань оценили в 12,7949 рубля.

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Доллар прибавил 62 копейки, евро — 99. Юань подорожал на 11 копеек, по сравнению с официальным курсом субботы.