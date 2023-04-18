18 апреля 2023, 23:35
Назван курс доллара, евро и юаня на 19 апреля
Центробанк установил курс доллара на отметке 81,6028 рубля на 19 апреля
Центральный Банк России установил официальные курсы валют на 19 апреля. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальные данные регулятора.
Показатель курса доллара остановился на отметке в 81,6028 рубля. Он потерял две копейки по сравнению с предыдущими показателями. Евро же составил 89,5713 рубля, потеряв восемь копеек. За китайский юань придется отдать 11,8482 рубля. Он снизился на одну копейку.
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