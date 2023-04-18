Деньги 18 апреля 2023, 23:35 Назван курс доллара, евро и юаня на 19 апреля Центробанк установил курс доллара на отметке 81,6028 рубля на 19 апреля

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Центральный Банк России установил официальные курсы валют на 19 апреля. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальные данные регулятора.

Показатель курса доллара остановился на отметке в 81,6028 рубля. Он потерял две копейки по сравнению с предыдущими показателями. Евро же составил 89,5713 рубля, потеряв восемь копеек. За китайский юань придется отдать 11,8482 рубля. Он снизился на одну копейку.