Назван комфортный размер платежа по ипотечному кредиту

Заместитель министра финансов Михаил Котюков рассказал, какая сумма платежа по ипотеке будет комфортна для россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, он уточнил, что оптимальный размер платежа должен составлять не более 25% от семейного бюджета. Также эксперт добавил, что при этом каждая семья должна устанавливать сумму самостоятельно, исходя из своих потребностей.

«Здесь нужно посчитать каждому для себя. Примерно четвертая часть бюджета — это в зоне, что называется, допустимого риска. Больше — это уже, конечно, достаточно трудно», — пояснил Котюков