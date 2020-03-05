Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

«За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика, нужного для обслуживания ипотеки, несколько снизился», — приводит сайт текст сообщения НБКИ.

С августа 2019 года для безболезненной выплаты кредита за жилье требовалось 75 тысяч 600 рублей. За полгода сумма уменьшилась более чем на 6%. Это средний показатель по России. В каждом регионе суммы разные. В Москве для спокойной жизни с ипотечным кредитом необходимо 158 тысяч 400 рублей, а в Челябинской области — 48 тысяч рублей.

Аналитики связывают доступность ипотеки со снижением процентной ставки. В начале марта ее уменьшили еще три российских банка. Министр финансов России Антон Силуанов в феврале допустил повсеместное снижение средней ипотечной ставки в России до 8% в 2020 году. В связи с этим жилье в России начало дорожать.