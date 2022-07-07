Назван главный риск для российской экономики

Нынешняя экономическая ситуация в России развивается гораздо лучше изначальных прогнозов, однако основным риском для нее остается слабый спрос. Об этом на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ заявил министр экономического развития Максим Решетников, написало РИА «Новости».

«Слабый спрос остается главным риском для восстановления экономики. Это подтверждают замедление кредитования и дефляционный тренд. Мы уже неоднократно про это говорили», — сказал он.

Министр отметил, что значительно улучшилась обстановка на потребительском рынке.

«Обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к значениям февраля и даже их чуть превысили», — добавил он.

При этом Решетников подчеркнул, что пока рано говорить о стабилизации экономики, а июньский рост связан в большей степени с сезонностью.

Ранее Центробанк назвал существенными проинфляционные риски в России.