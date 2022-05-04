Назван единственный способ ослабить курс рубля

Ослабить национальную валюту может лишь сокращение мер валютного контроля, заявил агентству «Прайм» инвестиционный стратег Павел Веревкин. Политика Центробанка по снижению ключевой ставки не окажет существенного влияния на курс рубля, отметил специалист.

«Укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения. С одной стороны, у нас явное снижение спроса на доллар в связи с обвальным падением импорта из-за санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний», — отметил Веревкин.

Банк России перестал покупать доллары в рамках бюджетного правила, население также не стремится менять рубли на доллары. Поэтому курс рубля продолжит укрепляться в первой половине мая. Инвестстратег предположил, что доллар может опуститься до 68 рублей.

Центробанк в конце апреля на очередном заседании понизил ключевую ставку с 17 до 14%. Причина такого шага — остановка роста рисков для ценовой и финансовой стабильности страны, заявили в ЦБ. Ситуация стабилизировалась благодаря резкому ужесточению валютной политики в начале марта.