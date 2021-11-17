Назван единственный легальный вариант использования криптовалюты в России

Первый вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк заявил, что россияне имеют право хранить криптовалюту, однако расплачиваться ей и как-либо использовать ее в нашей стране запрещено. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Сейчас по закону даже термин „криптовалюта“ не введен. Он используется, но юридически как инструмент он не определен. На данный момент вы можете владеть криптовалютой. Как вы ее получили — намайнили или получили от кого-то — это отдельный вопрос. Но распоряжаться этой криптовалютой по законодательству вы права не имеете: ни платить, ни использовать как-то иначе. Но, как вы понимаете, цифровая среда не признает границ, поэтому возникают всякие схемы переводов в страны, где разрешено применение. Это не способствует никакому развитию», — пояснил эксперт.

Как сообщил Центр альтернативных финансов Кембриджского университета, Россия стала третьей страной в мире по майнингу биткоина. Первое место занимает США, а второе принадлежит Казахстану.