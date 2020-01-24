Назвал самые доходные после смены правительства РФ компании по версии Bloomberg

Самыми доходными компаниями в России при новом правительстве оказались «Детский мир», Тинькофф банк и Магнитогорский металлургический комбинат. Их акции начали расти после смены кабмина.

Прогноз доходности российских предприятий опубликовало агентства Bloomberg, связав ее с изменениями в правительственной структуре страны. У указанных компаний, полагают аналитики, есть дополнительный потенциал.

Стратеги банков полагают, что при правительстве Михаила Мишустина акции «Детского мира», торгующего игрушками и детской одеждой, пойду вверх. Связано это, по мнению специалистов, с ростом покупательской способности. Пособия семьям с детьми вырастут, а за рождение уже первого ребенка полагается маткапитал. После смены правительства акции «Детского мира» уже подорожали на 11%.

Из-за ставок на рост доходов населения подорожают и ценные бумаги ретейлера «Магнит». Уже зафиксирован рост более чем на 8%.

Аналитики предрекают рост акциям Тинькофф банка и Сбербанка среди кредитно-финансовых организаций. Прогнозы связаны с предполагаемым увеличением социальных расходов. Благодаря им могут улучшиться «показатели погашения кредитов для розничных банков».

Акции Магнитогорского металлургического комбината, считают специалисты, тоже поднимутся в цене. Власти РФ намерены ускорить развитие инфраструктуры в стране. При таких условиях рынок настрое более позитивно и видит перспективу строительных проектов. Внутренний спрос на сталь тоже увеличивается.