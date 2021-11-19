Назначение пособий на беременных и детей упростят

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено изменить критерии оценки социального положения людей при назначении ежемесячных пособий на детей и для беременных женщин. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое подготовило ведомство. С документом ознакомилась газета «Известия».

Из проекта постановления следует, что власти региона смогут назначать пособия для детей от трех до семи лет по месту жительства, даже если регистрация отсутствует. Также при расчете доходов хотят не учитывать налоговые вычеты, гранты, различные субсидии, в том числе на покупку недвижимости и предоставляемые для поддержки бизнеса. Изменения должны коснуться правил нулевого дохода и имущественного ценза.

«Первое ввели, чтобы господдержку получали те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а не те, кто принципиально не хочет работать», — написал РБК.

Минтруд выступил с инициативой освободить от правила нулевого дохода находящихся в положении женщин, у которых на момент подачи заявления срок составляет более 12 недель. Также женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты, если полгода вынашивания ребенка пришлись на период расчета среднедушевого дохода.

Кроме того, новый проект постановления предусматривает, что при расчете имущественной обеспеченности учитываться не будут авто- или мототранспортные средства, которые находятся в розыске или под арестом, объекты жилой недвижимости, находящиеся под арестом, жилье, земельные участки, гаражи, машино-места, транспорт, которые оплачены за счет средств целевых субсидий.

Минтруд ожидают проект постановления подпишут до конца года, а в силу он вступит в 2022 году.