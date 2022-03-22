Ни одна иностранная компания в сфере промышленности и торговли еще не «хлопала дверью» и не заявляла, что навсегда с уходит из России. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передало РИА «Новости».

Журналисты в ходе брифинга спросили Мантурова, есть ли среди иностранных торговых компаний и предприятий промышленности такие, которые объявили, что окончательно покидают российский рынок.

«О таких заявлениях, что хлопнули дверью и ушли, нам неизвестно», — ответил глава Минпромторга.

Приостановка поставок или производства происходит в том числе из-за логистических проблем, отметил он. При этом все временно закрывшиеся или «вставшие» иностранные предприятия выполняют свои социальные обязательства в РФ и выплачивают сотрудникам зарплату, добавил глава Минпромторга.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, зарубежным компаниям, покинувшим российский рынок, будет непросто вернуться. Медведев заверил, что Россия даст таким компаниям «жесткий ответ». Банкротство и национализация таких предприятий — в числе мер, которые готовит правительство.