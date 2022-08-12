Национальный расчетный депозитарий попросил суд ЕС отменить санции против него

Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в суд Евросоюза с иском о снятии санкций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителей компании.

Они подчеркнули, что НРД «неправомерно и необоснованно» подпал под западные рестрикции. По словам сотрудников депозитария, в результате введения санкций пострадали российские и иностранные инвесторы.

Евросоюз ввел санкции против НРД России 3 июня. Об этом сообщили «Известия». Этот шаг объяснили важной ролью предприятия в функционировании финансовой системы РФ. По мнению представителей ЕС, НРД также задействован в денежных коммуникациях РФ с международными игроками рынка.

Кроме того, авторы рестрикций в адрес депозитария подчеркнули, что компания принадлежит Московской бирже, которая в свою очередь находится под контролем российских властей.

Рестрикции против НРД были введены в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В этот список ограничений, помимо депозитария, попали 17 юридических лиц