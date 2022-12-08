Деньги 08 декабря 2022, 18:35 Национальный банк Белоруссии уберет евро из корзины зарубежных валют

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Национальный банк Белоруссии принял решение исключить евро из корзины зарубежных валют. Его уберут с 12 декабря 2022 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Специалисты зафиксируют новые уровни для иностранных валют: 60% для российского рубля, 30% для американского доллара и 10% для китайского юаня. Причина изменений заключается в том, что в 2022 году страна увеличила объемы внешней торговли с Россией и Китаем. При этом Белоруссия почти отказалась от торговли с Евросоюзом.