Наценку на квартиры в недорогих новостройках предложили ограничить

Депутаты предложили ограничить наценку на квартиры в новостройках. Если это предложение примут, застройщики не смогут продавать квартиры в домах экономкласса по цене, которая более чем на 50% превышает себестоимость строительства.

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в Минстрой с предложением ввести регулирование цен на квартиры в строящихся домах экономкласса. Копия письма есть в распоряжении RT.

Ограничив наценку 50%, застройщикам оставят возможность варьировать себестоимость квартиры. Так, по задумке депутата, повысится доступность жилья для российских семей.

«В Российской Федерации в настоящее время действует несколько программ, направленных на стимулирование рождаемости. Однако одной из основных причин, по которой молодые семьи не спешат заводить детей, является серьезная проблема с доступностью жилья», — отметил Федоров.

Юрист Владимир Шалаев отметил, что существует опыт регулирования цен на жизненно необходимые лекарственные препараты, транспорт и отдельные виды связи. Он добавил, что идея с квартирами неплохая, но нужно сделать так, чтобы застройщики не потерпели убытки, которые могли бы привести к серьезным потрясениям на рынке.