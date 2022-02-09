Минпромторг предложил ограничить наценку на социально значимые продукты до 5%. Ограничение может коснуться 60 товаров, о чем в ведомстве рассказали «Известиям».

В категорию «социальных товаров» для данного ограничения могут войти овощи «борщевого набора», питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб.

При этом, как уточнил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в министерстве считают нужным установить предельную наценку не на все продукты, а только на некоторые наименования. С такой инициативой ведомство выступило на собрании с представителями Минсельхоза и ФАС.

«Практически в каждом магазине страны в свободном доступе будет базовый набор продуктов питания с минимальной торговой наценкой», — пояснил преимущества такого решения собеседник «Известий», знакомый с процессом обсуждения идеи.

В ФАС изданию уточнили, что список продуктов с таким ограничением необязательно должен быть фиксированным, продукты в нем могут меняться или варьироваться в зависимости от ретейлера и региона.