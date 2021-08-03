Наценка на московские пентхаусы оказалась выше нью-йоркских и лондонских

В Москве разрыв между стоимостью пентхаусов и обычных квартир и апартаментов составляет 45% в пользу первых. По этому показателю столица опередила Лондон и Нью-Йорк.

Исследование стоимости жилья в новостройках на семи ключевых рынках элитной недвижимости провели специалисты Knight Frank, сообщил сайт РБК. Они проанализировали цены в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Сингапуре, Москве и Санкт-Петербурге.

Специалисты пришли к выводу, что средняя стоимость квадратного метра в пентхаусе на 37% выше цен в других квартирах и апартаментах того же жилищного комплекса. Площадь пентхаусов там существенно выше — на 131%, в отличие от обычного лота.

Гонконг находится на первом месте по уровню ценового разрыва в стоимости пентхаусов и обычных квартир с показателем в +59%. На втором месте с 45% Москва, опередившая Лондон с аналогичными данными и Нью-Йорк с +41%.

В Санкт-Петербурге квартиры на верхних этажах стоят на 39% дороже, в Сиднее — на 22%, в Сингапуре — на 7%.

После пандемии, по словам экспертов, спрос на жилье большой площади вырос на 20%.