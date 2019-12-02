Нацбанк Таджикистана: денежные переводы из России не прекратятся

Таджикистан с 3 декабря перейдет на новую банковскую систему, при которой все расчеты и процессы будут осуществляться через Национальный банк. Денежные переводы из России при этом поступать не перестанут.

Запуск процессингового центра по переводу денежных средств без открытия счетов не приведет к остановке упомянутых процессов, заявили «Интерфаксу» в отделе прессы Нацбанка Таджикистана.

Денежные переводы из России в Таджикистан могут прекратиться 3 декабря Подробнее

Регулятор подчеркнул, что уже работает с Unistream. Кроме того, соответствующее соглашение заключено и с Western Union. В ближайшее время планируется подписание договоренностей с системой Contact.

«Осталось решить технические вопросы», — заметили в Нацбанке.

Ранее газета «Коммерсант» рассказала, что денежные переводы между Россией и Таджикистаном могут стать невозможны с 3 декабря. Переговоры регуляторов обеих стран и участников рынка шли всю минувшую неделю. К договоренности, отмечалось в материале, сторонам прийти не удалось. В НБТ отсрочку системам переводов для подключения к регулятору напрямую не дали.