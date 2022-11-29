Деньги 29 ноября 2022, 09:31 Нацбанк Казахстана сообщил о кратном увеличении объема денежных переводов из России в октябре ЦБ Казахстана заявил, что в октябре объем денежных переводов из России вырос в 13 раз Unsplash

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За октябрь 2022 года объем денежных переводов из России в Казахстан увеличился в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику от Национального банка восточной страны.

При расчетах использовали только данные о переводах через системы «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

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Статистика Нацбанка показала, что объем совершенных в сентябре переводов из России в Казахстан также увеличился по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В первом осеннем месяце этого года количество таких транзакций достигло отметки в 123,4 тысячи итераций. Это в пять раз больше, чем в прошлом сентябре.

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Также пользователи из России лидируют по объему переведенных в Казахстан денег. Доля таких транзакций достигла 57,5%. На втором месте — Киргизия.

В месячном выражении объем переводов в октябре вырос на 19%, а число операций — на 20%. В сентябре рост составил 8,4 и 11,1% в сравнении с августом, а за год — в десять и четыре раза соответственно.

Также в Казахстане увеличилось и количество россиян. Приток граждан РФ после объявления частичной мобилизации оценивается в 1,66 миллиона человек. Авторы материала не указали взаимосвязь между увеличением объема денежных переводов и миграцией населения. Также не уточнены категории отправителей.