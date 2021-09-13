Нацбанк Казахстана решил повысить базовую ставку до 9,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана решил установить базовую ставку на уровне 9,5% годовых. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Национального банка.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п. п.», — заявили в ведомстве. Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку. Регулятор ожидаемо поднял ее пятый раз подряд, но повысил ее только на 0,25% — до 6,75% годовых.