Деньги 05 июля 2023, 03:07 Наследников предложили уведомлять о долгах усопших Законопроект об уведомлении наследников о долгах умерших внесут в ГД РИА «Новости»

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Законопроект об уведомлении наследников о долгах умерших внесут на рассмотрение в Госдуму 5 июля. В случае принятия документа нотариусов обяжут запрашивать кредитные отчеты усопших людей и уведомлять об этом наследников, сообщила «Парламентская газета».

Так депутаты хотят оградить людей от выплат непомерных долговых сумм, так как у наследников есть выбор — вступить в наследство или отказаться от него. При вступлении люди получают в наследство все долги покойника, в том числе и по микрозаймам. Если наследников несколько, они их выплачивают пропорционально своей доле в наследстве.

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Бывают ситуации, когда долги больше накопленного имущества и от наследства лучше отказаться. Проблемы возникают, когда в наследство вступают дети. Авторы инициативы считают, что это происходит из-за нечеткого информирования наследника о долгах умершего, прописанного по закону.

Ранее нотариус Ольга Фрик сообщила, что вместе с квартирой наследник может получить долги по оплате услуг ЖКХ, взносам за капремонт дома и платежи по ипотеке. Вступающий в наследство человек будет отвечать по долгам пропорционально своей доле в полученном имуществе.