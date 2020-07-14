«Народный банк Тувы» лишили лицензии

Кредитная организация не выполняла своих обязательств по договорам, например, могла задерживать клиентские платежи. Кроме того, завышала стоимость имущества и нарушала обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускала другие нарушения в работе.

«Деятельность БАНКА „НБТ“ на протяжении более 5 лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации», — говорится на сайте Центробанка.

Кредитный портфель организации на 40% представляет из себя безнадежную задолженность.

До назначения ликвидатора или конкурсного управляющего в банке будет работать временная администрация.

«Народный Банк Тувы» вступил в систему страхования вкладов, поэтому вкладчики получат свои деньги, но не более 1,4 миллиона рублей на одного человека.

Ранее в Москве приговорили к шести годам заключения бывшую сотрудницу банка, которая похитила 420 миллионов рублей, обманывая вкладчиков.