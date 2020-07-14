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    14 июля 2020, 06:24

    «Народный банк Тувы» лишили лицензии

    Ксения Басырова

    «Народный Банк Тувы» с 14 июля лишился лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка России.
    «Народный банк Тувы» лишили лицензии

    Кредитная организация не выполняла своих обязательств по договорам, например, могла задерживать клиентские платежи. Кроме того, завышала стоимость имущества и нарушала обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускала другие нарушения в работе.

    «Деятельность БАНКА „НБТ“ на протяжении более 5 лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации», — говорится на сайте Центробанка.

    Кредитный портфель организации на 40% представляет из себя безнадежную задолженность.

    До назначения ликвидатора или конкурсного управляющего в банке будет работать временная администрация.

    «Народный Банк Тувы» вступил в систему страхования вкладов, поэтому вкладчики получат свои деньги, но не более 1,4 миллиона рублей на одного человека.

    Ранее в Москве приговорили к шести годам заключения бывшую сотрудницу банка, которая похитила 420 миллионов рублей, обманывая вкладчиков.