Названа сумма для налогового вычета за покупку нарядов на выпускной

Законопроект о введении налогового вычета за покупку нарядов для выпускников школ внесли на рассмотрение в Госдуму. Как сообщил автор инициативы и вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов, документ предусматривает компенсацию 20% от затрат родителей.

Депутат пояснил, что инициатива очень актуальная, так как цены на одежду и обувь в России значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

«В условиях непростых экономических ограничений мы должны полностью быть на стороне наших граждан и компенсировать как минимум 20% для тех людей, которые будут обращаться. Сейчас система налоговых вычетов отработана. Все это можно провести через портал „Госуслуги“», — заявил Чернышов.

Он добавил, что вместе с правительством депутаты определят предельную сумму, по которой родители выпускников смогут получить налоговый вычет.

Согласно проведенному опросу родителей школьников, костюм для оканчивающего школу юноши в среднем обойдется от 10,5 до 16,5 тысячи рублей. Для девушек суммы еще выше — от 14,5 до 17,5 тысячи рублей.

Здесь не учитываются расходы на организацию торжеств и праздничных мероприятий для окончивших школу.