Госдума приняла закон о надбавке к налогу для «Газпрома»

Закон о надбавке к налогу на добычу полезных ископаемых приняла Госдума. Это позволит увеличить поступления в бюджет от «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей, сообщило РИА «Новости».

Сумму налога на добычу полезных ископаемых увеличили организациям — собственникам объектов единой системы газоснабжения по совокупности всех участков недр. Надбавку установили на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Сумма составит в общей сложности 1,248 триллиона рублей.

Акционеры «Газпрома» на последнем годовом собрании отказались от выплаты дивидендов, сообщили «Известия». Они решили использовать 50% прибыли на сумму 1,244 триллиона в реализации инвестиционной программы.