Налоговым резидентом теперь можно стать после 90 дней нахождения в России

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс. Одна из них касается иностранцев, которые проживают в России.

Так, теперь налоговым резидентом может стать гражданин другой страны, который хотя бы 90 дней в году проводит в России. Раньше нужно было пребывать в стране как минимум 183 календарных дня.

«Физические лица, находившиеся на территории Российской Федерации в текущем 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами в текущем году на основании подаваемого в налоговые органы заявления», — сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании кабинета министров.

Статус налогового резидента в России дает право на подоходный налог в 13%. Если такого статуса нет — доходы иностранца подлежат налогообложению по ставке в размере 30%.

Ранее стало известно, что почти половина россиян — около 45% - допустила мысль об уходе от налогов в кризис.