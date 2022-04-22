Налоговый вычет при покупке жилья могут увеличить в два раза

Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома в России может быть увеличен в два раза и составит 520 тысяч. Вычет на погашение процентов по ипотеке увеличится до 780 тысяч рублей. Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается в Госдуме. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на информацию авторов проекта.

Как утверждают разработчики, такая инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья, произошедшим с момента утверждения действующих лимитов по выплатам. В настоящее время налоговый вычет при покупке или строительстве жилья составляет 13% и рассчитывается из суммы в 2 миллиона рублей, даже если квартира или дом стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке ограничен потолком в 3 миллиона рублей. Таким образом, человек может вернуть максимум 260 тысяч рублей за квартиру и 390 тысяч рублей по ипотеке.

«Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге», — отметила первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В новом законопроекте потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 миллиона рублей, а для погашения ипотеки — 6 миллионов. Следовательно, вернуть можно будет до 520 тысяч рублей и 780 тысяч рублей соответственно.

Также проект документа предусматривает частичную компенсацию гражданам расходов на аренду жилья.

Эксперты назвали инициативу депутатов хорошим явлением. Однако отметили, что пока непонятно, смогут ли власти выделить средства на реализацию этой меры.