Налоговый вычет предложили ввести в РФ при покупке автомобиля

В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины. С такой инициативой директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову. Об этом написал RT.

Орлов напомнил, что каждый россиянин в соответствии с законом имеет право на налоговый вычет до двух миллионов рублей при покупке недвижимости, чтобы вернуть себе 13% в виде уплаченных налогов, но не более 260 тысяч рублей. Он подчеркнул, что для многих это весомый инструмент поддержки при покупке квартиры или дома.

Однако при покупке автомобиля, наличие которого является важным для многих категорий россиян, в том числе многодетных семей, налоговый вычет не предусмотрен.

Поэтому Орлов предложил министру труда оценить возможность введения налогового вычета до одного миллиона рублей при покупке машины, чтобы можно было вернуть до 130 тысяч рублей. Предполагается, что таким вычетом можно будет воспользоваться один раз в течение всей жизни.

С 1 января 2022 года россияне смогут получить новый налоговый вычет на занятия спортом.